Mega-Crash! Diese Aktie erlebt brutalen Absturz

Die angekündtige Kapitalmaßnahme folgte einem Plan zur Reduzierung der Schuldenlast, bei dem Wandelanleihen im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar in neue Anleihen und mehr als 316 Millionen neue Aktien umgewandelt wurden. Die Folge: eine extreme Verwässerung der bestehenden Aktionäre, was das Vertrauen der Anleger erschütterte.

Der Absturz von Beyond Meat begann, nachdem das Unternehmen eine Kapitalmaßnahme angekündigt hatte, die die Aktienbasis stark verwässerte. Am Dienstag sank der Kurs um 24,56 Prozent auf 0,69 Euro.

Die Aktie befindet sich mittlerweile weit von ihrem 52-Wochen-Hoch von 6,81 US-Dollar entfernt und sank am Dienstag auf 0,78 US-Dollar. Auch für den Rest des Jahres bleiben die Aussichten düster. Im letzten Quartal, das am 30. Juni 2025 endete, verzeichnete Beyond Meat einen Verlust von 0,38 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatzrückgang von 19,56 Prozent auf 74,96 Millionen US-Dollar.

Analysten erwarten, dass die Verluste im dritten Quartal auf 1,92 US-Dollar je Aktie steigen könnten, was das finanzielle Vertrauen weiter belastet. TD Cowen hat beispielsweise das Kursziel für Beyond Meat von 2,00 USD auf 0,80 USD gesenkt und die Aktie mit "Sell" eingestuft. Beyond Meat plant die Reduzierung seiner Schulden durch den Umtausch von Anleihen, was zu einer Steigerung der Aktienanzahl um 413 Prozent führt. Analysten von Argus, Mizuho und JPMorgan bleiben ebenfalls pessimistisch und verweisen auf die schwache Marktnachfrage und Umsatzrückgänge.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Beyond Meat ein relevanter Akteur im Markt für pflanzliche Produkte. Die Nachfrage nach pflanzlichen Fleischalternativen wächst, aber das Unternehmen steht unter immensem Druck, seine finanzielle Lage zu stabilisieren.

Die angekündigte Schuldenrestrukturierung hat bei Investoren Sorgen ausgelöst, die eine mögliche Insolvenz nicht ausschließen. Experten warnen zudem vor weiter steigenden Leerverkäufen, was den Druck auf den Aktienkurs verstärken könnte.

Die kommenden Monate sind entscheidend für Beyond Meat, um zu beweisen, dass es seine finanzielle Stabilität zurückgewinnen kann. Der Markt bleibt jedoch skeptisch, und der Kursverfall könnte noch nicht abgeschlossen sein.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beyond Meat Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 0,697EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!