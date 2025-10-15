Hermes International Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.10.2025

Die Hermes International Aktie notiert aktuell bei 2.181,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +106,00 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Hermès International ist ein führendes Luxusunternehmen, das für seine Handwerkskunst und exklusiven Produkte bekannt ist. Es konkurriert mit Marken wie Louis Vuitton und Chanel und hebt sich durch limitierte Verfügbarkeit und ikonische Designs ab.

Der Kurs der Hermes International Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,72 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hermes International Aktie damit um -2,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,15 %. Im Jahr 2025 gab es für Hermes International bisher ein Minus von -10,55 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

Hermes International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,64 % 1 Monat -1,15 % 3 Monate -13,72 % 1 Jahr -2,48 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,93 Mrd.EUR wert.

Luxuswerte haben im frühen Handel am Mittwoch massive Gewinne verzeichnet. Dank starker Zahlen von LVMH ging es deutlich nach oben. Während LVMH um 13,4 Prozent kletterten, gewannen Kering 6,8 Prozent und Hermes 7,2 Prozent. Mit den Gewinnen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Hermes International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.