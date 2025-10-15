NurExone stärkt seine führende Position mit einem breiten Patentportfolio und überlegener Exosomenqualität

Das Biotech-Unternehmen NurExone hat sich mit einem starken Patentportfolio und unabhängigen Qualitätszertifizierungen als Pionier in der exosomenbasierten Medizin etabliert. Das Unternehmen gab kürzlich die Erteilung eines weiteren Patents für die Exosomenproduktion in zwei Regionen bekannt. Diese Erfolge sind ein wichtiger Schritt in Richtung der klinischen Anwendung von ExoPTEN, einer minimal-invasiven Therapie zur Förderung der Nervenregeneration.

Für Pharmaunternehmen sind Patente weit mehr als nur gesetzliche Eigentumsrechte. Sie sichern die Ergebnisse jahrelanger Forschung, schaffen Exklusivität auf dem Markt und bilden die Grundlage für Investitionen, Partnerschaften und den langfristigen Unternehmenserfolg. Ein umfassender Patentschutz ist besonders wichtig für das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc, das eine völlig neue Modalität in der regenerativen, exosom-basierten Therapie von Verletzungen des zentralen Nervensystems verfolgt. Der Schutz des geistigen Eigentums ist der einzige Weg, um Innovationen vor Nachahmern zu schützen und den Weg für die klinische Anwendung konsequent zu ebnen.

Exosomen-Patentportfolio schützt Studienerfolge

In den letzten Jahren hat NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) eine beeindruckende Grundlage geschaffen: ein patentgeschütztes Technologieportfolio, das die Basis für die Entwicklung von ExoPTEN und einer ganzen Generation von Exosomen-basierten Therapien bildet. Das Unternehmen vereint damit die Eigentumsrechte für alle Schlüsselkomponenten – vom Wirkstoff über die Herstellung und Beladung bis hin zur Verabreichung – und stellt sicher, dass seine Innovationen langfristig exklusiv und sicher geschützt sind. Dies ist besonders wichtig, da das Leitprodukt von NurExone, ExoPTEN, starke präklinische Daten vorweisen kann, die sein klinisches Potenzial bei der Behandlung von akuten Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen – beides Milliardenmärkte.

Ein Schlüsselpatent schützt die intranasale Verabreichung von ExoPTEN, einem nicht-invasiven Ansatz zur direkten Abgabe therapeutischer Exosomen an das zentrale Nervensystem. Ergänzt wird dies durch Patentanmeldungen für Herstellungsverfahren, die sowohl klassische 2D-Kulturen als auch moderne 3D-Bioreaktoren nutzen. Diese Verfahren ermöglichen eine skalierbare und reproduzierbare Produktion von Exosomen, die im klinischen Maßstab eingesetzt werden können. Auf der Wirkstoffseite sichert sich NurExone auch siRNA-Sequenzen, die das PTEN-Protein spezifisch hemmen können. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Förderung der Nervenregeneration. Darüber hinaus umfasst das Schutznetzwerk Technologien zur effizienten Beladung von Exosomen mit therapeutischen Molekülen sowie neue Ansätze zur Hemmung anderer wachstumshemmender Proteine wie PNN.