    Abstufung belastet Vossloh stark

    • Abstufung von Vossloh-Aktien belastet Kurs stark.
    • Kurs fiel um über 11% auf tiefsten Stand seit 4 Monaten.
    • Vossloh bleibt 2023 mit +86% einer der SDax-Gewinner.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung der Vossloh -Aktien von "Outperform" auf "Neutral" durch Oddo BHF hat den Kurs der Aktien am Mittwochvormittag deutlich belastet. Im Tagestief sackten sie um mehr als 11 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt betrug der Abschlag noch gut 8 Prozent auf 80 Euro.

    Damit fielen die Papiere unter die Durchschnittslinie der vergangenen 100 Handelstage, die gegenwärtig bei etwas über 85 Euro verläuft. Vossloh zählen mit einem Gewinn von knapp 86 Prozent zu den größten Gewinnern im SDax der kleineren Börsentitel im laufenden Jahr. Im Juli hatten sie mit gut 95 Euro den höchsten Stand seit 2011 erreicht./bek/jha/

    Vossloh

    -6,36 %
    -5,02 %
    -5,99 %
    -6,52 %
    +72,26 %
    +160,82 %
    +146,15 %
    +27,18 %
    +14.872,27 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,28 % und einem Kurs von 80,20 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -5,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +4,94 %/+25,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
