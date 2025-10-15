    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft LVMH auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 570 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe beim organischen Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 606,4EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 570
    Kursziel alt: 550
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 570,00, was eine Steigerung von +6,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft LVMH auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 570 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe beim organischen Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Nick Anderson in …