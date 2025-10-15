BERENBERG stuft LVMH auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 570 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe beim organischen Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 606,4EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 570
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
