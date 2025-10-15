    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3955 auf 3990 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers im dritten Quartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 3.698EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 3990
    Kursziel alt: 3955
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3990,00CHF, was eine Steigerung von +16,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
