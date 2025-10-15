Advanced Micro Devices Aktie heute im Plus - 15.10.2025

Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 192,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,33 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,38 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Advanced Micro Devices Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +48,99 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +4,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +61,86 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,51 % 1 Monat +40,92 % 3 Monate +48,99 % 1 Jahr +26,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AMD-Aktie, insbesondere nach der Kaufempfehlung von BofA Securities mit einem Kursziel von 250 $. Ein geplanter großer Auftrag von OpenAI könnte AMD erhebliche Einnahmen bringen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung von AMD im Vergleich zu Nvidia. Die allgemeine Marktstimmung ist angespannt, da die Nasdaq stark gefallen ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 311,68 Mrd. wert.

Die Intel-Aktie ist allein im vergangenen Monat um 40 Prozent gestiegen – getrieben von einer Reihe spektakulärer Deals. Doch die Rallye der Aktie könnte zu weit gegangen sein, meinen Analysten.

Die Partnerschaft zwischen Oracle und AMD nimmt Fahrt auf. Mit einer neuen Chip-Offensive und milliardenschweren Cloud-Investitionen wollen beide die KI-Infrastruktur der Zukunft prägen. Muss sich Nvidia fürchten?

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.