    Intel Aktie überzeugt mit Kursplus - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Intel Aktie, bisher, um +1,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Mit einer Performance von +1,42 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +55,00 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -3,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +60,85 % gewonnen.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,13 %
    1 Monat +50,73 %
    3 Monate +55,00 %
    1 Jahr +43,52 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,38 Mrd. wert.

    Trotz Nvidia und Trump: Darum ist die Intel-Aktie jetzt heiß gelaufen


    Die Intel-Aktie ist allein im vergangenen Monat um 40 Prozent gestiegen – getrieben von einer Reihe spektakulärer Deals. Doch die Rallye der Aktie könnte zu weit gegangen sein, meinen Analysten.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +1,89 %
    -3,13 %
    +50,73 %
    +55,00 %
    +43,52 %
    +14,44 %
    -32,01 %
    +7,82 %
    +1.485,87 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



