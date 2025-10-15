    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom - Aktie im Blickpunkt - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Broadcom Aktie, bisher, um +1,87 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom - Aktie im Blickpunkt - 15.10.2025
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Mit einer Performance von +1,87 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Broadcom einen Gewinn von +26,76 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +4,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Broadcom um +32,73 % gewonnen.

    Broadcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,12 %
    1 Monat -1,72 %
    3 Monate +26,76 %
    1 Jahr +80,81 %

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Bil. wert.

    BROADCOM ist der nächste Partner von OpenAI.


    Beide haben eine mehrjährige Vereinbarung bis 2029 über maßgeschneiderte KI-Beschleuniger mit einem Zielumfang von 10 Gigawatt geschlossen. BROADCOM liefert die Beschleuniger- und Netzwerksysteme auf Ethernet-Basis, OpenAI bringt das Chip- und …

    Diese unterschätzte Blue-Chip-Aktie könnte das nächste KI-Kraftpaket werden


    Der Baumaschinen-Riese Caterpillar ist plötzlich der unscheinbare Gewinner des KI-Booms. Dafür sorgen die starke Marktposition im Energiesektor und wachsende Aufträge für KI-Infrastruktur.

    Broadcom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    +1,86 %
    +4,12 %
    -1,72 %
    +26,76 %
    +80,81 %
    +581,06 %
    +839,78 %
    +2.839,57 %
    +26.065,51 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
