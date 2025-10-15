Broadcom - Aktie im Blickpunkt - 15.10.2025

Mit einer Performance von +1,87 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Broadcom einen Gewinn von +26,76 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +4,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Broadcom um +32,73 % gewonnen.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,12 % 1 Monat -1,72 % 3 Monate +26,76 % 1 Jahr +80,81 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Bil. wert.

Beide haben eine mehrjährige Vereinbarung bis 2029 über maßgeschneiderte KI-Beschleuniger mit einem Zielumfang von 10 Gigawatt geschlossen. BROADCOM liefert die Beschleuniger- und Netzwerksysteme auf Ethernet-Basis, OpenAI bringt das Chip- und …

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.