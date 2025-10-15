    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie gewinnt an Wert - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +1,82 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,82 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +8,54 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -1,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +20,60 %.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,45 %
    1 Monat +4,00 %
    3 Monate +8,54 %
    1 Jahr +24,87 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die durch die zunehmenden Investitionen in KI-Technologien beeinflusst wird. Während einige Nutzer die Überbewertung und einen möglichen Hype kritisieren, betonen andere das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Zudem wird die Konkurrenz durch Firmen wie Broadcom thematisiert, was zu Bedenken hinsichtlich Nvidias Marktanteilen führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,84 Bil. wert.

    Diese unterschätzte Blue-Chip-Aktie könnte das nächste KI-Kraftpaket werden


    Der Baumaschinen-Riese Caterpillar ist plötzlich der unscheinbare Gewinner des KI-Booms. Dafür sorgen die starke Marktposition im Energiesektor und wachsende Aufträge für KI-Infrastruktur.

    Trotz Nvidia und Trump: Darum ist die Intel-Aktie jetzt heiß gelaufen


    Die Intel-Aktie ist allein im vergangenen Monat um 40 Prozent gestiegen – getrieben von einer Reihe spektakulärer Deals. Doch die Rallye der Aktie könnte zu weit gegangen sein, meinen Analysten.

    Oracle und AMD drücken auf die Tube! – Muss sich Nvidia fürchten?


    Die Partnerschaft zwischen Oracle und AMD nimmt Fahrt auf. Mit einer neuen Chip-Offensive und milliardenschweren Cloud-Investitionen wollen beide die KI-Infrastruktur der Zukunft prägen. Muss sich Nvidia fürchten?

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


