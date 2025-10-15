    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Besonders beachtet!

    DroneShield - Aktie rauscht in die Tiefe - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die DroneShield Aktie bisher Verluste von -8,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -8,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +46,82 %.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -20,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +554,67 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,49 %
    1 Monat +57,47 %
    3 Monate +46,82 %
    1 Jahr +319,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die aktuell bei 2,91 Euro liegt. Einige Mitglieder sehen einen fairen Preis zwischen 2,40 und 2,60 Euro und vermuten eine Unterstützung bei 2,80 Euro. Es wird auf eine Konsolidierungsphase hingewiesen, wobei Skepsis über die zukünftige Entwicklung besteht. Während einige optimistisch auf einen Anstieg hoffen, betonen andere den Abverkauf und die Unsicherheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd. wert.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    DroneShield

    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



