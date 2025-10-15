DroneShield - Aktie rauscht in die Tiefe - 15.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -8,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +46,82 %.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -20,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +554,67 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,49 % 1 Monat +57,47 % 3 Monate +46,82 % 1 Jahr +319,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die aktuell bei 2,91 Euro liegt. Einige Mitglieder sehen einen fairen Preis zwischen 2,40 und 2,60 Euro und vermuten eine Unterstützung bei 2,80 Euro. Es wird auf eine Konsolidierungsphase hingewiesen, wobei Skepsis über die zukünftige Entwicklung besteht. Während einige optimistisch auf einen Anstieg hoffen, betonen andere den Abverkauf und die Unsicherheit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.