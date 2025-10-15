Loyalitätsprogramme / Deutsche bevorzugen Marken mit hoher Customer Experience (FOTO)
München (ots) - Nur Waren und Dienstleistungen zu verkaufen reicht heute nicht
mehr aus: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass gute Marken ihren
Kundinnen und Kunden mehr bieten müssen. Unternehmen punkten insbesondere durch
einen exzellenten Fokus auf den Kunden. 83 Prozent der befragten
Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bevorzugen Marken, die sich persönlich um
ihre Kundschaft kümmern. Dabei haben Loyalitätsprogramme eine zentrale
Bedeutung. Aus Sicht von 77 Prozent der Befragten zeigen Marken damit, dass
ihnen die Beziehung zu Kundinnen und Kunden wichtig ist. Dies zeigen die
Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage "Loyalty Programme" im Auftrag der
BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger
befragt wurden.
Wie sich langfristige Treue entwickelt, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab.
An erster Stelle steht für 62 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
gefolgt von positiven Erfahrungen mit der Marke (54 Prozent). Wichtig sind
außerdem eine hohe Produkt- und Servicequalität mit 46 Prozent sowie ein
vertrauenswürdiger Service mit 44 Prozent. 21 Prozent der Befragten legen zudem
Wert auf exklusive Vorteile für Bestandskundinnen und -kunden, 18 Prozent auf
attraktive Loyalitätsprogramme.
Loyalitätsprogramme mit attraktiven Angeboten und Preisnachlässen besonders
beliebt
Von den zahlreichen Programmen wie Payback, IKEA Family, BahnBonus oder dem BMW
Drivers Club finden die Befragten diejenigen am ansprechendsten, die ihnen
attraktive Angebote und Preisnachlässe bieten. Dies geben 43 Prozent an. In der
Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen sind es sogar 54 Prozent. Mit deutlichem
Abstand folgen Treuepunkte- oder Prämienprogramme (26 Prozent). 17 Prozent
schätzen es zudem, wenn ihnen die Angebote Zugang zu besonderen Erlebnissen,
exklusiven Veranstaltungen, persönlicher Beratung und VIP-Services ermöglichen.
Bei den unter 30-Jährigen sind es 34 Prozent.
"Unsere Studie zeigt, dass wir mit dem BMW Drivers Club unsere Kundinnen und
Kunden weiterhin begeistern", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing,
Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Vor zehn Jahren haben wir
dieses Loyalitätsprogramm ins Leben gerufen. Seitdem können die Mitglieder
einzigartige Erlebnisse aus den Bereichen Sport, Literatur, Kulinarik und Kunst
erleben. Hinzu kommt eine attraktive Vorteilswelt. So wird die Marke BMW
erlebbar: persönlich, authentisch und wertschätzend."
Deutliche Mehrheit möchte regelmäßige Informationen von ihrer Lieblingsmarke
Auch Informationen sind ein gefragter Service. 62 Prozent der Befragten möchten
Updates zu neuen Angeboten und Produkten ihrer Lieblingsmarken erhalten.
stockfreek schrieb 08.10.25, 20:53
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Oberbayer78 schrieb 08.10.25, 20:39
Meiner persönlichen Meinung nach ist BMW mit der neuen Klasse so gut aufgestellt wie kein anderer deutscher Hersteller, da ist Ihnen großes gelungen. Reichweite ist künftig kein Thema mehr und wer es auf Prestige anlegt, kauft weiter BMW.mitdiskutieren »
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Kampfkater1969 schrieb 08.10.25, 13:15
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Markt Deutschland = egal.....gibt immer weniger, die es sich leisten können oder auch wollen, fette BMW, auch E-BMW, zu fahren, zu zeigen.......
