Loyalitätsprogramme / Deutsche bevorzugen Marken mit hoher Customer Experience (FOTO)

München (ots) - Nur Waren und Dienstleistungen zu verkaufen reicht heute nicht

mehr aus: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass gute Marken ihren

Kundinnen und Kunden mehr bieten müssen. Unternehmen punkten insbesondere durch

einen exzellenten Fokus auf den Kunden. 83 Prozent der befragten

Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bevorzugen Marken, die sich persönlich um

ihre Kundschaft kümmern. Dabei haben Loyalitätsprogramme eine zentrale

Bedeutung. Aus Sicht von 77 Prozent der Befragten zeigen Marken damit, dass

ihnen die Beziehung zu Kundinnen und Kunden wichtig ist. Dies zeigen die

Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage "Loyalty Programme" im Auftrag der

BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger

befragt wurden.



Wie sich langfristige Treue entwickelt, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab.

An erster Stelle steht für 62 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,

gefolgt von positiven Erfahrungen mit der Marke (54 Prozent). Wichtig sind

außerdem eine hohe Produkt- und Servicequalität mit 46 Prozent sowie ein

vertrauenswürdiger Service mit 44 Prozent. 21 Prozent der Befragten legen zudem

Wert auf exklusive Vorteile für Bestandskundinnen und -kunden, 18 Prozent auf

attraktive Loyalitätsprogramme.





