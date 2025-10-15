    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Loyalitätsprogramme / Deutsche bevorzugen Marken mit hoher Customer Experience (FOTO)

    München (ots) - Nur Waren und Dienstleistungen zu verkaufen reicht heute nicht
    mehr aus: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass gute Marken ihren
    Kundinnen und Kunden mehr bieten müssen. Unternehmen punkten insbesondere durch
    einen exzellenten Fokus auf den Kunden. 83 Prozent der befragten
    Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bevorzugen Marken, die sich persönlich um
    ihre Kundschaft kümmern. Dabei haben Loyalitätsprogramme eine zentrale
    Bedeutung. Aus Sicht von 77 Prozent der Befragten zeigen Marken damit, dass
    ihnen die Beziehung zu Kundinnen und Kunden wichtig ist. Dies zeigen die
    Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage "Loyalty Programme" im Auftrag der
    BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger
    befragt wurden.

    Wie sich langfristige Treue entwickelt, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab.
    An erster Stelle steht für 62 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
    gefolgt von positiven Erfahrungen mit der Marke (54 Prozent). Wichtig sind
    außerdem eine hohe Produkt- und Servicequalität mit 46 Prozent sowie ein
    vertrauenswürdiger Service mit 44 Prozent. 21 Prozent der Befragten legen zudem
    Wert auf exklusive Vorteile für Bestandskundinnen und -kunden, 18 Prozent auf
    attraktive Loyalitätsprogramme.

    Loyalitätsprogramme mit attraktiven Angeboten und Preisnachlässen besonders
    beliebt

    Von den zahlreichen Programmen wie Payback, IKEA Family, BahnBonus oder dem BMW
    Drivers Club finden die Befragten diejenigen am ansprechendsten, die ihnen
    attraktive Angebote und Preisnachlässe bieten. Dies geben 43 Prozent an. In der
    Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen sind es sogar 54 Prozent. Mit deutlichem
    Abstand folgen Treuepunkte- oder Prämienprogramme (26 Prozent). 17 Prozent
    schätzen es zudem, wenn ihnen die Angebote Zugang zu besonderen Erlebnissen,
    exklusiven Veranstaltungen, persönlicher Beratung und VIP-Services ermöglichen.
    Bei den unter 30-Jährigen sind es 34 Prozent.

    "Unsere Studie zeigt, dass wir mit dem BMW Drivers Club unsere Kundinnen und
    Kunden weiterhin begeistern", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing,
    Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Vor zehn Jahren haben wir
    dieses Loyalitätsprogramm ins Leben gerufen. Seitdem können die Mitglieder
    einzigartige Erlebnisse aus den Bereichen Sport, Literatur, Kulinarik und Kunst
    erleben. Hinzu kommt eine attraktive Vorteilswelt. So wird die Marke BMW
    erlebbar: persönlich, authentisch und wertschätzend."

    Deutliche Mehrheit möchte regelmäßige Informationen von ihrer Lieblingsmarke

    Auch Informationen sind ein gefragter Service. 62 Prozent der Befragten möchten
    Updates zu neuen Angeboten und Produkten ihrer Lieblingsmarken erhalten.
    1 im Artikel enthaltener Wert
