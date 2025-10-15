Ein entscheidender Moment für die Zukunft des Internets

DUBLIN, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wird ihre 84. öffentliche Versammlung, die Jahreshauptversammlung (AGM), vom 25. bis 30. Oktober 2025 im Convention Centre Dublin in Dublin, Irland, abhalten. An der Veranstaltung, die von der Internet Neutral Exchange Association (INEX) ausgerichtet wird, nehmen Teilnehmer aus der ganzen Welt teil, die Regierungen, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die technische Gemeinschaft vertreten.

ICANN84 findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das globale Internet statt. Das Treffen findet nur wenige Wochen vor dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS+20) statt, einem Prozess der Vereinten Nationen (UN), bei dem 20 Jahre Fortschritt in der globalen digitalen Zusammenarbeit bewertet werden, und während die ICANN die Vorbereitungen für das „New Generic Top-Level Domains (gTLD): Next Round "-Programm vorantreibt, die nächste Gelegenheit für Organisationen, sich für neue Domain-Endungen jenseits der bekannten wie .com oder .org zu bewerben, soll im April 2026 starten. Die Jahreshauptversammlung ist außerdem der Zeitpunkt, an dem neue Mitglieder aufgenommen werden, Führungskräfte ihre Plätze einnehmen, die Community über Erfolge sowie Möglichkeiten nachdenkt und Pläne für das kommende Jahr geschmiedet werden.

Eines der am meisten erwarteten Ergebnisse der ICANN84 ist die erwartete Genehmigung des endgültigen Bewerberhandbuchs für das „New gTLD: Next Round"-Programm durch den ICANN-Vorstand. Mit dieser Entscheidung werden die Weichen für das Antragsfenster im April 2026 gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens wird die umfangreichere Diskussion über die Zukunft der Internet-Governance sein, wobei die ICANN84 direkt mit den Debatten und Entscheidungen im Vorfeld des WSIS+20 verknüpft wird.

Diese Diskussion wird durch die Teilnahme der WSIS+20-Co-Moderatoren, den Vertretern der Vereinten Nationen, welche die Überprüfung leiten und Konsensergebnisse vermitteln sollen, noch mehr Gewicht erhalten. Ihre Anwesenheit in Dublin unterstreicht die Rolle von ICANN84 als neutraler Ort, an dem mehrere Interessengruppen vertreten sind und an dem die technische Gemeinschaft eine tragende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Internets spielt. Dieses Engagement bekräftigt die Position der ICANN, dass die technische Koordinierung weiterhin kooperativ und global repräsentativ sein muss und auf dem Modell der vielen Interessengruppen beruhen muss, einem Rahmen, der seit über zwei Jahrzehnten zum Erhalt eines sicheren, stabilen und interoperablen Internets beiträgt.