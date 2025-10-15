    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte Verbesserung des Marktumfelds bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den starken Auftragseingang hervor./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 877,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1000
    Kursziel alt: 1000
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1000,00, was eine Steigerung von +18,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte …