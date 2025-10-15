JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte Verbesserung des Marktumfelds bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den starken Auftragseingang hervor./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 877,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



