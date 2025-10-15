JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte Verbesserung des Marktumfelds bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den starken Auftragseingang hervor./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 877,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1000
Kursziel alt: 1000
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1000
Kursziel alt: 1000
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte