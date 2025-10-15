JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei aber auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 877,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
