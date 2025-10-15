    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Umsatz habe seine Prognose leicht verfehlt, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster sei aber auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 877,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 780
    Kursziel alt: 780
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    dpa-AFX Analysen
