RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er schraubte seine Prognosen deshalb leicht nach oben./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 606,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 575

Kursziel alt: 550

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



