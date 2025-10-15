    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er schraubte seine Prognosen deshalb leicht nach oben./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:03 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 606,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 575
    Kursziel alt: 550
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 575,00, was eine Steigerung von +7,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft LVMH auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Piral …