RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Er betrachte die Auslieferungsrate von Boeing weiterhin als ermutigend, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 185,2EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

