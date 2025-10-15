    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:44 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 3.688EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Eden
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3670
    Kursziel alt: 3600
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


