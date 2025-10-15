Welche KI-Aktie ist am besten? Nvidia versus Intel versus AMD versus ARM Holding

In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 25/38 bin ich ausführlich auf das Thema „Nvidia versus Intel versus AMD versus ARM Holding“ eingegangen – und habe darauf ungewöhnlich viele Rückmeldungen erhalten. Offenbar bewegt diese Frage viele Anleger: Welche der vier Aktien bietet heute das beste Chancen-Risiko-Profil im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz?

Da das Thema so viel Resonanz ausgelöst hat, möchte ich hier die wichtigsten Punkte noch einmal kompakt zusammenfassen. Wer tiefer einsteigen oder die vollständige Analyse mit allen Bewertungsdaten und Charts lesen möchte, findet diese in der genannten Heibel-Ticker-Ausgabe 25/38 – oder fortlaufende Updates im Rahmen einer Heibel-Ticker PLUS Mitgliedschaft.

Kernerkenntnisse aus Kapitel 4

Im Heibel-Ticker PLUS geben wir im Ausblick wie gewohnt einen Überblick über die spannendsten Entwicklungen und Aktienbewertungen der Woche. In Kapitel 4 stand diesmal die Halbleiterbranche im Fokus – mit einem Vergleich der vier großen KI-Akteure Nvidia, Intel, AMD und ARM Holding.

Nvidia-Aktie: Unangefochtener Marktführer im KI-Zeitalter





Nvidia bleibt der klare Branchenprimus. Das Unternehmen dominiert weiterhin das Training großer KI-Modelle und profitiert nun auch vom nächsten Entwicklungsschritt – den „physikalischen KIs“, etwa für autonomes Fahren.

Die Bewertung (EV/EBITDA 32) liegt unter dem historischen Schnitt (38), während Umsatz- und Gewinnwachstum mit 53 % bzw. 41 % auf hohem Niveau bleiben.

Das China-Geschäft spielt für die Prognosen keine Rolle. Nvidia bleibt die effizienteste Möglichkeit, an der globalen KI-Revolution teilzuhaben.

Intel-Aktie: Turnaround mit politischer Rückendeckung





Unter CEO Lip-Bu Tan erlebt Intel einen strategischen Neuanfang. Nach Jahren sinkender Umsätze stellt sich der Konzern neu auf – unterstützt durch Kapital von Softbank (2 Mrd. USD) und der US-Regierung (8,9 Mrd. USD) sowie eine enge Kooperation mit Nvidia.

Ziel: Die operative Marge von 30 % auf 43 % steigern und das Bewertungsniveau (EV/EBITDA 15) bis 2026 wieder auf den historischen Schnitt von 10 senken.

Parallel arbeitet Intel an seiner Rückkehr als nationale Schlüsselindustrie – mit Fokus auf Foundry-Kompetenz und dem Zukunftsfeld Quantencomputing.

Ein klassischer Turnaround-Case mit langfristigem Potenzial.

AMD-Aktie: Wachstum ja – technologische Führerschaft nein





AMD bleibt operativ stark, aber technologisch im Schatten von Nvidia. Der Fokus liegt auf dem KI-Inferencing, also der Anwendung bereits trainierter Modelle.