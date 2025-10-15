    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    AKTIE IM FOKUS

    BASF fest an Dax-Spitze nach positiver Citigroup-Studie

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF-Aktie springt nach Citigroup-Studie auf Dax-Spitze.
    • Kursziel von 52 Euro und "Buy"-Bewertung empfohlen.
    • Rückkehr zum Nachfragewachstum stützt die Aktie.
    AKTIE IM FOKUS - BASF fest an Dax-Spitze nach positiver Citigroup-Studie
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Studie hat der BASF -Aktie am Mittwoch zu einem Sprung an die Dax -Spitze verholfen. Die US-Bank Citigroup nahm die Bewertung des Chemiekonzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro wieder auf. Das Papier legte daraufhin am Morgen um 2,5 Prozent auf 42,63 Euro zu und erholte sich so vom Zwischentief am Vortag. Die Marke um die 41,60 Euro ist eine wichtige Unterstützung, die seit einigen Monaten hält.

    Citigroup-Analyst Sebastian Satz verwies auf die höher als erwartete Bewertung der Lack-Sparte Coatings, die BASF nun an den Finanzinvestor Carlyle veräußern wird. Insofern habe ihn die ausgebliebene positive Kursreaktion der Aktie am Freitagnachmittag überrascht, schrieb er.

    Die Aussicht auf eine Rückkehr zum Nachfragewachstum im kommenden Jahr, ein wahrscheinlicher Aktienrückkauf nach Abschluss des Coatings-Deals sowie mögliche Zahlungen aus der deutschen Investitionsversicherung dürften die Aktie stützen.

    Die am 29. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal schätzt er dagegen nicht als Kurstreiber ein. Eine weitere Kürzung der Konsenserwartungen an den operativen Gewinn im Jahr 2026 dürfte das Ergebnisrisiko senken, schrieb er hierzu./ck/mne/jha/

    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 42,53 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,91 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -12,76 %/+20,25 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
