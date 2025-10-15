    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieproduktion Eurozone im August um 1,2% gesunken
    • Rückgang geringer als erwartete 1,6% laut Volkswirten
    • Deutschland verzeichnet stärksten Rückgang mit 5,2%

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im August weniger als erwartet gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging sie um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,6 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion noch um revidierte 0,5 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden war.

    Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone im August um 1,1 Prozent. Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet.

    Die Produktion sank zum Vormonat in fast allen Industriesektoren. Besonders deutlich war der Rückgang bei Investitionsgütern und langlebigen Konsumgütern.

    In Deutschland sank die Industrieproduktion im August um 5,2 Prozent im Monatsvergleich. Dies war der stärkste Rückgang unter allen Mitgliedsländern der Eurozone./jsl/jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet Die Industrieproduktion der Eurozone ist im August weniger als erwartet gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging sie um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang …