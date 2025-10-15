UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 367

Kursziel alt: 353

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 353 auf 367 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen positive Rückschlüsse auf die Entwicklung des Körperpflegekonzerns im dritten Jahresviertel zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Hautpflegespezialisten Galderma, an dem L'Oreal beteiligt ist./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.