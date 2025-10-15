NORDWEST Handel AG: Q3-Schock – Unerwartete Rückschläge!
In der dynamischen Welt des Handels sind Wachstumsraten entscheidend. Die NORDWEST Handel AG erzielte 2025 ein Volumen von 3.523,5 Mio. €, ein Plus von 1,1 %, trotz gemischter Quartalsentwicklungen.
Foto: adobe.stock.com
- NORDWEST Handel AG erzielte zum 30. September 2025 ein Geschäftsvolumen von 3.523,5 Mio. €, was einen Anstieg von 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Im dritten Quartal 2025 lag die Entwicklung in allen Geschäftsarten erstmals unter dem Vorjahresniveau, mit einem Rückgang im Lagergeschäft von -8,4 %.
- Der Geschäftsbereich Stahl wuchs um 5,1 % auf 1.181,0 Mio. €, jedoch war die Entwicklung im dritten Quartal negativ mit -4,2 %.
- Der Geschäftsbereich Haustechnik verzeichnete ein Wachstum von 19,1 % auf 252,7 Mio. €, hauptsächlich durch die Akquisition neuer Fachhandelspartner im europäischen Ausland.
- Der Geschäftsbereich Bau verfehlte den Vorjahreswert um -0,5 %, mit einem deutlichen Rückgang im dritten Quartal von -5,3 %.
- Der Bereich TeamFaktor/Services lag mit einem Geschäftsvolumen von 969,4 Mio. € um -2,5 % unter dem Vorjahr, bedingt durch Volumenrückgänge bei Bestandskunden im Bau- und Stahlsektor.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2025, bei NORDWEST Handel ist am 15.10.2025.
Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,77 % im
Plus.
+0,77 %
-3,23 %
-4,41 %
-5,34 %
-7,14 %
+2,90 %
-2,50 %
+59,55 %
-7,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte