Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 15.10.2025

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -1,94 % auf 1.799,00€ gefallen. Das sind -35,50 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -1,17 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -1,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um +200,26 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -2,40 % 3 Monate -1,17 % 1 Jahr +282,80 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die aktuell als unbefriedigend wahrgenommen wird. Viele Nutzer äußern Bedenken, dass die Aktie ähnlich wie bei den Corona-Impfherstellern überbewertet sein könnte und bei einer Entspannung der geopolitischen Lage stark fallen könnte. Es wird auch die Bürokratie in Deutschland kritisiert, die die Auftragsvergabe verlangsamt und somit die Kursentwicklung negativ beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,61 Mrd. wert.

Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Dabei verfügt sie auch über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht konnte der Wert rund 281 Prozent zulegen. Zuletzt verzeichnete er am 3. Oktober ein Rekordhoch bei 2.008 EUR und startete darunter eine Korrekturphase. Der bislang dreiwellige ...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.265 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Handelsschluss am …

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.