    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    RENK Group - Aktie verliert deutlich - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -3,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group - Aktie verliert deutlich - 15.10.2025
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -3,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,28 % hinzunehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    64,35€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 12,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,74€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 12,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -12,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von RENK Group einen Anstieg von +290,89 %.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,23 %
    1 Monat +1,45 %
    3 Monate -4,28 %
    1 Jahr +289,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Bewertung der RENK Group Aktie, die mit einem KGV von 60 als überbewertet gilt. Anleger warten auf eine Korrektur, um günstig einzusteigen, während langfristige Investoren auf eine solide Strategie setzen. Unsicherheiten bezüglich der Rohstoffversorgung und technologische Veränderungen in der Rüstungsindustrie werden als Risiken für die zukünftige Entwicklung der Aktie identifiziert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,84 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Renk: Trend unter Druck


    Nach einem steilen Anstieg gerät die Renk-Aktie deutlich unter Druck. Kann die 50-Tage-Linie den Kurs noch stützen?

    Renk: Trend unter Druck


    Nach einem steilen Anstieg gerät die Renk-Aktie deutlich unter Druck. Kann die 50-Tage-Linie den Kurs noch stützen?

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -4,51 %
    -12,23 %
    +1,45 %
    -4,28 %
    +289,53 %
    +317,31 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RENK Group - Aktie verliert deutlich - 15.10.2025 Am 15.10.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -3,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.