HENSOLDT Aktie heute im Minus - 15.10.2025

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 99,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,90 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,72 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -6,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +195,28 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,89 % 1 Monat +10,43 % 3 Monate -1,72 % 1 Jahr +260,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die durch geopolitische Herausforderungen und neue Aufträge der Bundeswehr beeinflusst wird. Die geplante Beschaffung von Radpanzern könnte HENSOLDT als Unterauftragnehmer stärken. Zudem wird die Entwicklung unbemannter Systeme als strategischer Schritt gewertet. Bedenken zur Lieferfähigkeit von Technologien bis 2030 und die aktuelle Kursbelastung stehen im Raum, während die Hoffnung auf eine Erholung durch positive Nachrichten besteht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,49 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.