    HYPOPORT - Aktie zieht deutlich an - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher um +5,47 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT - Aktie zieht deutlich an - 15.10.2025
    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Mit einer Performance von +5,47 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl sich die HYPOPORT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,63 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -0,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,52 % verloren.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,83 %
    1 Monat +6,69 %
    3 Monate -30,63 %
    1 Jahr -49,44 %

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. wert.

    HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +5,61 %
    -0,83 %
    +6,69 %
    -30,63 %
    -49,44 %
    +66,59 %
    -74,22 %
    +230,11 %
    +780,70 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



