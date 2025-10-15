HYPOPORT - Aktie zieht deutlich an - 15.10.2025

Mit einer Performance von +5,47 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Obwohl sich die HYPOPORT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -0,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,52 % verloren.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,83 % 1 Monat +6,69 % 3 Monate -30,63 % 1 Jahr -49,44 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd. wert.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

