    SMA Solar Technology Aktie steigt auf 23,580â‚¬ - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die SMA Solar Technology Aktie, bisher, um +3,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology ist ein fÃ¼hrender Anbieter von Photovoltaik-LÃ¶sungen, bekannt fÃ¼r seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen PrÃ¤senz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und ServicequalitÃ¤t heben es von der Konkurrenz ab.

    SMA Solar Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Die SMA Solar Technology Aktie konnte bisher um +3,15 % auf 23,580â‚¬ zulegen. Das sind +0,720 â‚¬ mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kursanstieg bestÃ¤tigt den anhaltenden AufwÃ¤rtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +4,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -1,72 % gÃ¼nstiger geworden. Im Verlauf eines Monats betrÃ¤gt das Plus +23,98 %. Seit Jahresanfang haben die AktionÃ¤re von SMA Solar Technology +67,28 % gewonnen.

    SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,72 %
    1 Monat +23,98 %
    3 Monate +4,59 %
    1 Jahr +39,02 %

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 820,31 Mio. wert.

    SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hÃ¤ngt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. FÃ¼r eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusÃ¤tzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berÃ¼cksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen kÃ¶nnen auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. ErgÃ¤nzen Sie die hier aufgefÃ¼hrten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Ãœberlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    +5,86 %
    -1,72 %
    +23,98 %
    +4,59 %
    +39,02 %
    -43,48 %
    -48,74 %
    -40,70 %
    -54,34 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
