thyssenkrupp nucera Aktie steigt um +2,18 % - 15.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die thyssenkrupp nucera Aktie. Sie steigt um +2,18 % auf 10,780€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien zur Wasserstoffproduktion, positioniert im aufstrebenden Markt für grüne Energie. Mit starken Wurzeln im thyssenkrupp-Konzern und einem Fokus auf nachhaltige Lösungen, hebt sich das Unternehmen durch technologische Expertise und strategische Partnerschaften von der Konkurrenz ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in thyssenkrupp nucera investiert war, konnte einen Gewinn von +4,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die thyssenkrupp nucera Aktie damit um -6,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei thyssenkrupp nucera auf -1,12 %.

thyssenkrupp nucera Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,06 % 1 Monat +7,71 % 3 Monate +4,15 % 1 Jahr +14,99 %

Informationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Es gibt 126 Mio. thyssenkrupp nucera Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. wert.

thyssenkrupp nucera Aktie jetzt kaufen?

Ob die thyssenkrupp nucera Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur thyssenkrupp nucera Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.