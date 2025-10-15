    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Heute am 15.10.2025: Marvell Technology Aktie im Blickpunkt

    Am 15.10.2025 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +2,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Die Marvell Technology Aktie konnte bisher um +2,77 % auf 76,39 zulegen. Das sind +2,06  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Marvell Technology einen Gewinn von +21,97 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +1,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um -29,10 % verloren.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,58 %
    1 Monat +32,86 %
    3 Monate +21,97 %
    1 Jahr +7,59 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,86 Mrd. wert.

    Schlüssellieferant der KI-Industrie?


    Während die Aufmerksamkeit der Märkte häufig auf Chip-Giganten wie Nvidia, AMD oder Broadcom gerichtet ist, rückt ein weiterer Akteur zunehmend ins Zentrum des Interesses: Marvell Technology. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur, die das Fundament für Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz bildet. Anleger beginnen, in Marvell einen strategisch wichtigen, aber bislang unterschätzten Bestandteil der […] The post Marvell Technology-Aktie: Schlüssellieferant der KI-Industrie? first appeared on sharedeals.de.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +2,77 %
    +1,58 %
    +32,86 %
    +21,97 %
    +7,59 %
    +97,27 %
    +107,01 %
    +816,17 %
    +681,56 %
