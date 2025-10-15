TeamViewer - Aktie im Rampenlicht - 15.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -0,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TeamViewer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,00 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -5,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,53 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,13 % 1 Monat -6,99 % 3 Monate -12,00 % 1 Jahr -28,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere die Reduzierung des Investments durch Bank of America und deren Auswirkungen auf die Bewertung. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Wachstumsfähigkeit des Unternehmens, insbesondere in Anbetracht von Währungsrisiken und hohen Schulden. Zudem wird die Möglichkeit von Übernahmen thematisiert, wobei die Attraktivität von TeamViewer als fraglich angesehen wird. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.