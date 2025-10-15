Kommission
EU plant kein Verbot von Filterzigaretten
- EU-Kommission plant kein Verbot von Filterzigaretten.
- Medienbericht über Verbot wurde klar widerlegt.
- Gesetzesvorschläge benötigen Zustimmung des Parlaments.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für Gesetzesinitiativen zuständige EU-Kommission widerspricht einem Medienbericht, wonach die EU ein Verbot von Filterzigaretten plant. "Um es ganz klar zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Sie allein kann EU-Gesetze vorschlagen und damit in den Gesetzgebungsprozess einbringen.
Ein Gesetzesvorschlag braucht danach in der Regel auch die Zustimmung des Europaparlaments und der EU-Staaten. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die EU schlage zum Schutz von Gesundheit und Umwelt ein Verbot von Filterzigaretten vor.
Weltweit gibt es nach WHO-Angaben 1,3 Milliarden Tabaknutzer, 8 Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum./mjm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Philip Morris International Aktie
Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Philip Morris International Aktie um +1,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Philip Morris International bezifferte sich zuletzt auf 213,13 Mrd..
Philip Morris International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.
