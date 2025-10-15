    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    EU plant kein Verbot von Filterzigaretten

    • EU-Kommission plant kein Verbot von Filterzigaretten.
    • Medienbericht über Verbot wurde klar widerlegt.
    • Gesetzesvorschläge benötigen Zustimmung des Parlaments.
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für Gesetzesinitiativen zuständige EU-Kommission widerspricht einem Medienbericht, wonach die EU ein Verbot von Filterzigaretten plant. "Um es ganz klar zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Sie allein kann EU-Gesetze vorschlagen und damit in den Gesetzgebungsprozess einbringen.

    Ein Gesetzesvorschlag braucht danach in der Regel auch die Zustimmung des Europaparlaments und der EU-Staaten. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die EU schlage zum Schutz von Gesundheit und Umwelt ein Verbot von Filterzigaretten vor.

    Weltweit gibt es nach WHO-Angaben 1,3 Milliarden Tabaknutzer, 8 Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum./mjm/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Philip Morris International Aktie

    Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Philip Morris International Aktie um +1,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Philip Morris International bezifferte sich zuletzt auf 213,13 Mrd..

    Philip Morris International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.




