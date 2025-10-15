Die Luxus-Euphorie ist zurück: LVMH-Aktie schießt 15 Prozent nach oben

Als Barometer für die Luxusbranche zog LVMH die gesamten Luxusgüter-Aktienmärkte in Europa und weltweit nach oben. Dahinter steckt die Hoffnung von Investoren, dass der zuletzt nachlassende Luxusgüter-Boom möglicherweise wieder an Dynamik gewinnt.

Der Luxusgigant hinter Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior hat im dritten Quartal ein unerwartetes Umsatzwachstum vermeldet und Anleger in Euphorie versetzt. Die Aktien legten am Mittwoch um knapp 15 Prozent zu und verbuchten das höchste Tagesplus seit der Jahretausendwende.

Obwohl der Umsatz von LVMH im dritten Quartal nur um 1 Prozent organisch zulegte, bricht dies eine Reihe von zwei rückläufigen Quartalen und weckt Optimismus, dass die Nachfrage aus China, einem einst entscheidenden Wachstumsmotor, womöglich zurückkehrt. Alle Unternehmensbereiche übertrafen die Erwartungen der Analysten, und erstmals in diesem Jahr trug auch die Region, die China umfasst, zum Wachstum bei.

"Das Tempo der Erholung aus allen Regionen ist ermutigend und lässt auf eine Rückkehr zum Wachstum im nächsten Jahr und darüber hinaus hoffen", kommentierte Chiara Battistini, Analystin bei JPMorgan.

Berenberg-Analyst Nick Anderson lobt, dass das Unternehmen die richtigen Hebel betätigt. "Das Management bekräftigt seine Selbsthilfestrategie, Investitionen in Marken Vorrang vor kurzfristigen Margenschutzmaßnahmen zu geben", so der Analyst, der sein Kursziel von 550 auf 570 Euro anhebt.

LVMH’s gute Zahlen beflügelten auch andere Luxusmarken wie Gucci-Mutter Kering, deren Aktien in Paris um bis zu 9 Prozent zulegten, sowie Hermes und Prada, die ebenfalls zulegen können. Weitere Erkenntnisse zur Marktlage, insbesondere aus China, werden in der kommenden Woche erwartet, wenn Kering und Hermes ihre Umsatzzahlen vorlegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 609,7EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.





