Deutlicher Kurssprung bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie - 15.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie. Mit einer Performance von +5,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +20,40 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,08 %. Im Jahr 2025 gab es für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bisher ein Minus von -8,37 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,63 % 1 Monat +18,08 % 3 Monate +20,40 % 1 Jahr -9,05 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 500 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 304,54 Mrd.EUR wert.

Nach zwei rückläufigen Quartalen wächst der Umsatz des franzözischen Luxusriesen wieder. Es gibt erste Anzeichen, dass sich die Nachfrage in China erholt. Die Aktie ist wie entfesselt.

Aktien von ASML haben im frühen Handel am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die Zahlen zum dritten Quartal reagiert. Zuletzt gewann das Technologie-Schwergewicht 3,3 Prozent auf 874,50 Euro. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang September …

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Piral …

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.