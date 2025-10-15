    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Börse, Baby

    417 Aufrufe 417 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Drohnen-Aktien sind der Überflieger

    Experten sagen, dass das Drohnengeschäft in einen Superzyklus eingetreten ist. Aber welche Technologie setzt sich durch?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby - Diese Drohnen-Aktien sind der Überflieger
    Foto: Remko de Waal - ANP

    Das Drohnen-Geschäft läuft derzeit auf Hochtouren. Zahlreiche Unternehmen nehmen an diesem Hype teil. Aber: Handelt es sich nur um einen Hype oder steckt auch Substanz in dem Geschäft?

    Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor im Krieg geworden: Unbemannte Fluggeräte sollen Schätzungen zufolge für rund 70 Prozent der Verluste auf den Schlachtfeldern Russlands und der Ukraine verantwortlich sein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    201,99€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    230,44€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Ein Markt, der weiter wächst, nicht nur wegen des Ukraine-Krieges: Das US-Marktforschungsunternehmen CB Insights prognostiziert, dass der Drohnenmarkt von 73,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 163,6 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wachsen wird

    Zu den etablierten Akteuren im Drohnensektor zählen Northrop Grumman, Boeing und Lockheed Martin. Daneben gibt es zahlreiche kleine Player die für Furore am Aktienmarkt sorgen, wir Droneshield oder Redcat. 

    Dazu kommt noch: Wer wird sich am Markt durchsetzen? Denn Drohnentechnologie ist nicht gleich Drohnentechnologie, es gibt verschiedenste Systeme zur Anwendung und auch deren Abwehr.

    Ferdinand Hammer (Links) und Krischan Orth sprechen über Drohnen-Aktien.

    Genau das ist Thema in unser neuen Podcastfolge mit Krischan Orth und Ferdinand Hammer. Hier dreht sich alles um Drohnen und den Rüstungsboom.

    Wir analysieren die militärische Nutzung, KI-gesteuerte Schwärme und werfen einen Blick auf zahlreiche und vielversprechende Drohnenunternehmen. Ein Deep Dive für Investoren in die Zukunft der Drohnentechnologie – mit Chancen, Risiken und dem, was wirklich zählt.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Diese Drohnen-Aktien sind der Überflieger Experten sagen, dass das Drohnengeschäft in einen Superzyklus eingetreten ist. Aber welche Technologie setzt sich durch?