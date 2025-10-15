Diese Drohnen-Aktien sind der Überflieger

Drohnen sind zu einem entscheidenden Faktor im Krieg geworden: Unbemannte Fluggeräte sollen Schätzungen zufolge für rund 70 Prozent der Verluste auf den Schlachtfeldern Russlands und der Ukraine verantwortlich sein.

Das Drohnen-Geschäft läuft derzeit auf Hochtouren. Zahlreiche Unternehmen nehmen an diesem Hype teil. Aber: Handelt es sich nur um einen Hype oder steckt auch Substanz in dem Geschäft?

Ein Markt, der weiter wächst, nicht nur wegen des Ukraine-Krieges: Das US-Marktforschungsunternehmen CB Insights prognostiziert, dass der Drohnenmarkt von 73,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 163,6 Milliarden Dollar im Jahr 2030 wachsen wird

Zu den etablierten Akteuren im Drohnensektor zählen Northrop Grumman, Boeing und Lockheed Martin. Daneben gibt es zahlreiche kleine Player die für Furore am Aktienmarkt sorgen, wir Droneshield oder Redcat.

Dazu kommt noch: Wer wird sich am Markt durchsetzen? Denn Drohnentechnologie ist nicht gleich Drohnentechnologie, es gibt verschiedenste Systeme zur Anwendung und auch deren Abwehr.

Ferdinand Hammer (Links) und Krischan Orth sprechen über Drohnen-Aktien. Genau das ist Thema in unser neuen Podcastfolge mit Krischan Orth und Ferdinand Hammer. Hier dreht sich alles um Drohnen und den Rüstungsboom.

Wir analysieren die militärische Nutzung, KI-gesteuerte Schwärme und werfen einen Blick auf zahlreiche und vielversprechende Drohnenunternehmen. Ein Deep Dive für Investoren in die Zukunft der Drohnentechnologie – mit Chancen, Risiken und dem, was wirklich zählt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion