    Openbank und Santander Consumer Finance integrieren ihre Aktivitäten in Europa - Deutschland macht den Anfang und erweitert Angebot für Kundinnen und Kunden (FOTO)

    Mönchengladbach (ots) -

    - Openbank wird schrittweise zur Marke der Santander-Gruppe für das Consumer
    Finance Geschäft in Europa.
    - Deutschland ist der erste Markt, in dem Openbank als einheitliche Marke
    übernommen wird - weitere Länder folgen.
    - Die Entscheidung vereinfacht die Struktur, erweitert das Produktangebot für
    Openbank und SCF-Kundinnen und Kunden und verbessert den Service für Partner.

    Banco Santander hat heute bekannt gegeben, dass Openbank und Santander Consumer
    Finance (SCF) zu einer gemeinsamen rechtlichen Einheit zusammengeführt werden.
    Künftig wird die Gruppe ihre europäischen Consumer-Finance-Geschäfte
    schrittweise unter der Marke Openbank betreiben. Deutschland wird als erster
    Markt mit der Integration beginnen; weitere Länder folgen.

    Openbank und SCF sind Teil des globalen Geschäftsbereichs Digital Consumer Bank
    (DCB) von Santander. Die Zusammenführung ist ein konsequenter Schritt, um das
    Geschäft zu vereinfachen, das Produktangebot zu erweitern und sicherzustellen,
    dass die Gruppe ihren Partnern sowie Kundinnen und Kunden passgenaue
    Finanzlösungen und einen hohen Servicestandard bietet - und damit ihre Position
    im Markt stärkt sowie ihre Fähigkeit ausbaut, wettbewerbsfähige Lösungen
    anzubieten.

    Openbank ist Santanders führende Marke für digitales Privatkundengeschäft. Das
    Unternehmen ist in den vier europäischen Märkten Spanien, Deutschland, Portugal
    und den Niederlanden aktiv und hat seine Tätigkeit bereits in den USA und Mexiko
    aufgenommen. Santander Consumer Finance ist mit einem Kreditvolumen von über 140
    Milliarden Euro europäischer Marktführer im Bereich Autofinanzierung und in 18
    Ländern erfolgreich tätig. Gemeinsam unterstützen Openbank und SCF täglich rund
    16.000 neue Kundinnen und Kunden in Europa rund um ihre Finanzierungsbedürfnisse
    - sei es beim Kauf eines Autos, eines Smartphones, einer Waschmaschine, einer
    Immobilie oder anderer persönlicher Anschaffungen. Openbank wird künftig den
    Zusatz "by Santander" tragen - ein Symbol für die Stärke, Stabilität und
    Vertrauenswürdigkeit als Teil der Santander-Gruppe.

    Nitin Prabhu , Global Head der Digital Consumer Bank von Santander , sagte:

    "Die Zusammenführung von Openbank und Santander Consumer Finance markiert einen
    zentralen Schritt in unserer Transformation zu einer führenden offenen Plattform
    für Finanzdienstleistungen. Damit stärken wir unsere Position in
    Schlüsselmärkten wie Deutschland und Europa und können unseren Kundinnen und
    Kunden ein erweitertes Produktangebot sowie ein durchgängig digitales und
    persönliches Bankerlebnis bieten. Durch die Kombination von Openbanks
    technologischer Stärke und Santanders Expertise im Consumer-Finance-Geschäft
