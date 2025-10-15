Openbank und Santander Consumer Finance integrieren ihre Aktivitäten in Europa - Deutschland macht den Anfang und erweitert Angebot für Kundinnen und Kunden (FOTO)

ich gebe ja keine kursziele ab ...

das jetzt laufende ARP ist nicht das letzte...

es scheint so, dass santander das geld fuer den verkauf des polengeschaeftes zusaetzlich in das ARP stecken will;

die 25 % vom gewinn 2. HJ 2025 und der "polen erloes" wuerden ein sehr grosses rueckkaufprogramm anfang 2026 bedeuten...

daraus koennte es sich ergeben, dass danach mit ARP erstmal schluss ist und dann die dividende "ordentlich" angehoben wird...