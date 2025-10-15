Openbank und Santander Consumer Finance integrieren ihre Aktivitäten in Europa - Deutschland macht den Anfang und erweitert Angebot für Kundinnen und Kunden (FOTO)
Mönchengladbach (ots) -
- Openbank wird schrittweise zur Marke der Santander-Gruppe für das Consumer
Finance Geschäft in Europa.
- Deutschland ist der erste Markt, in dem Openbank als einheitliche Marke
übernommen wird - weitere Länder folgen.
- Die Entscheidung vereinfacht die Struktur, erweitert das Produktangebot für
Openbank und SCF-Kundinnen und Kunden und verbessert den Service für Partner.
Banco Santander hat heute bekannt gegeben, dass Openbank und Santander Consumer
Finance (SCF) zu einer gemeinsamen rechtlichen Einheit zusammengeführt werden.
Künftig wird die Gruppe ihre europäischen Consumer-Finance-Geschäfte
schrittweise unter der Marke Openbank betreiben. Deutschland wird als erster
Markt mit der Integration beginnen; weitere Länder folgen.
Openbank und SCF sind Teil des globalen Geschäftsbereichs Digital Consumer Bank
(DCB) von Santander. Die Zusammenführung ist ein konsequenter Schritt, um das
Geschäft zu vereinfachen, das Produktangebot zu erweitern und sicherzustellen,
dass die Gruppe ihren Partnern sowie Kundinnen und Kunden passgenaue
Finanzlösungen und einen hohen Servicestandard bietet - und damit ihre Position
im Markt stärkt sowie ihre Fähigkeit ausbaut, wettbewerbsfähige Lösungen
anzubieten.
Openbank ist Santanders führende Marke für digitales Privatkundengeschäft. Das
Unternehmen ist in den vier europäischen Märkten Spanien, Deutschland, Portugal
und den Niederlanden aktiv und hat seine Tätigkeit bereits in den USA und Mexiko
aufgenommen. Santander Consumer Finance ist mit einem Kreditvolumen von über 140
Milliarden Euro europäischer Marktführer im Bereich Autofinanzierung und in 18
Ländern erfolgreich tätig. Gemeinsam unterstützen Openbank und SCF täglich rund
16.000 neue Kundinnen und Kunden in Europa rund um ihre Finanzierungsbedürfnisse
- sei es beim Kauf eines Autos, eines Smartphones, einer Waschmaschine, einer
Immobilie oder anderer persönlicher Anschaffungen. Openbank wird künftig den
Zusatz "by Santander" tragen - ein Symbol für die Stärke, Stabilität und
Vertrauenswürdigkeit als Teil der Santander-Gruppe.
Nitin Prabhu , Global Head der Digital Consumer Bank von Santander , sagte:
"Die Zusammenführung von Openbank und Santander Consumer Finance markiert einen
zentralen Schritt in unserer Transformation zu einer führenden offenen Plattform
für Finanzdienstleistungen. Damit stärken wir unsere Position in
Schlüsselmärkten wie Deutschland und Europa und können unseren Kundinnen und
Kunden ein erweitertes Produktangebot sowie ein durchgängig digitales und
persönliches Bankerlebnis bieten. Durch die Kombination von Openbanks
technologischer Stärke und Santanders Expertise im Consumer-Finance-Geschäft
bonDiacomova schrieb 08.08.25, 15:00
ich gebe ja keine kursziele ab ...
das jetzt laufende ARP ist nicht das letzte...
es scheint so, dass santander das geld fuer den verkauf des polengeschaeftes zusaetzlich in das ARP stecken will;
die 25 % vom gewinn 2. HJ 2025 und der "polen erloes" wuerden ein sehr grosses rueckkaufprogramm anfang 2026 bedeuten...
daraus koennte es sich ergeben, dass danach mit ARP erstmal schluss ist und dann die dividende "ordentlich" angehoben wird...
das waere imho dann ein weiterer kurstreiber ;-)
bonDiacomova schrieb 07.08.25, 14:28
Der Rückkauf beläuft sich auf 156.755.200 Euros
was etwa 9,2 % des Rückkaufprogramms...
bonDiacomova schrieb 06.08.25, 12:31
Die Aktionäre der Banco Sabadell stimmen dem Verkauf von TSB mit 99,6 % zu.
Eine außerordentliche Sitzung der katalanischen Bank billigte die Entscheidung,
das britische Geschäft für rund 3 Milliarden Euro an die Banco Santander zu übertragen.
