JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Durch eine Wandelanleihe verschaffe sich der Stahlkonzern finanzielle Mittel und senke die bilanziellen Risiken, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Ausblick von Salzgitter ergebe sich keine Veränderung./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 16,10
Kursziel alt: 16,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
