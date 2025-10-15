UBS stuft Airbus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch mit Blick auf die Zahlen des Flugzeugbauers für das dritte Quartal. Er nahm einige leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 21:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 204,4EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

