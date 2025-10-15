    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    China

    Apple will mehr im Land investieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple plant Investitionsausbau in China, sagt Cook.
    • Zusammenarbeit mit China für Innovation und Wachstum.
    • Balance zwischen China und USA bleibt für Apple wichtig.
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Apple will nach chinesischen Regierungsangaben seine Investitionen in der Volksrepublik ausbauen. Das habe Konzernchef Tim Cook bei einem Treffen mit dem chinesischen Minister für Industrie und Informationstechnologie, Li Lecheng, in Peking erklärt, teilte das Ministerium mit.

    Man hoffe, dass Apple den chinesischen Markt weiter intensiv erschließe, sich aktiv am Prozess der neuen Industrialisierung in China beteilige und gemeinsam mit chinesischen Unternehmen eine innovationsgetriebene Entwicklung vorantreibe, sagte Li. Zahlen wurden nicht genannt.

    Cook erklärte nach chinesischen Angaben, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit vertiefen werde, um eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung zu erreichen. Apple äußerte sich zunächst nicht.

    Apple balanciert zwischen China und den USA

    Apple ist in China stark engagiert - sowohl mit dem Absatz als auch in der Produktion. Cook war schon oft im Land. Der Konzern trägt dort über Zulieferer zur Beschäftigung vieler Menschen bei und lässt den Großteil seiner iPhones in China fertigen. Gleichzeitig baut Apple seine Fertigung zunehmend in anderen asiatischen Ländern wie Indien aus, um Abhängigkeiten zu verringern.

    Der Besuch Cooks in Peking fällt in eine Phase wachsender Spannungen und des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China. Präsident Donald Trump drängt US-Konzerne wie Apple, ihre Produktion stärker ins eigene Land zu verlagern, und fordert mehr Investitionen in den USA.

    Apple hatte zuletzt angekündigt, in den kommenden vier Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Mit seinem Besuch in China signalisiert Cook nun zugleich, dass der Konzern trotz der Spannungen weiter auf den wichtigen chinesischen Markt setzt./jpt/DP/jha

    Apple

    +0,26 %
    -2,84 %
    +7,17 %
    +19,59 %
    +0,87 %
    +49,72 %
    +109,43 %
    +785,46 %
    +8.371,89 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 213,7 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 203,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von -5,14 %/+30,84 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
