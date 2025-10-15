IG Metall will Bonus für ihre Mitglieder durchsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie im kommenden Jahr einen exklusiven Bonus für Gewerkschafter aushandeln. Bislang war dieses Vorhaben im größten deutschen Flächentarif für fast vier Millionen Beschäftigte immer am Widerstand der Arbeitgeber gescheitert.

Offenbar sieht Gewerkschaftschefin Christiane Benner nach dem Rücktritt von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf bessere Chancen zur Durchsetzung. In einer Würdigung ihres langjährigen Verhandlungspartners erklärt sie: "Herr Wolf hat zu Recht immer unsere Verantwortung für die Stärkung der Demokratie im Blick. Gerne hätten wir mit Herrn Wolf einen Mitgliederbonus ausgehandelt. Wir bleiben am Ball."