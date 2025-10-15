DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz negativer Auswirkungen der Marken Porsche, Audi und Bentley dürfte der Autobauer insgesamt von einem leichten Volumenaufschwung profitiert haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte prognostizierte ein negatives operatives Ergebnis, das größtenteils auf die neu ausgerichtete Produktplanung von Porsche zurückzuführen sei./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 89,98EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
