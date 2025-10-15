DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Benjamin Goy passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend an. Die niederländische Bank strebe künftig eine nachhaltigere Gesamtausschüttungsquote an. Indes würden die Papiere moderat über dem Branchenniveau bewertet./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 21,14EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

