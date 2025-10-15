Jefferies senkt BMW auf 'Hold' und Ziel auf 85 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 78,76 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -7,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,81 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,13 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +8,17 %/+31,08 % bedeutet.