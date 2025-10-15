    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Jefferies senkt BMW auf 'Hold' und Ziel auf 85 Euro

    • Jefferies stuft BMW von "Buy" auf "Hold" ab.
    • Kursziel für BMW sinkt von 92 auf 85 Euro.
    • Mercedes-Benz gilt als werthaltiger als BMW.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

    ISIN:DE0005190003WKN:519000

     

    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 85 Euro

