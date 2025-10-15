ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt BMW auf 'Hold' und Ziel auf 85 Euro
- Jefferies stuft BMW von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel für BMW sinkt von 92 auf 85 Euro.
- Mercedes-Benz gilt als werthaltiger als BMW.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 78,76 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -7,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,81 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 44,13 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +8,17 %/+31,08 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....