ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Brenntag auf 45,40 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underweight" aufgrund Gegenwind.
- Zyklisches und strukturelles Umfeld bleibt herausfordernd.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 47,88 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -9,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -5,56 %/+51,10 % bedeutet.
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Quelle: Brenntag Insidertrades