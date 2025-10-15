    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Brenntag auf 45,40 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Underweight" aufgrund Gegenwind.
    • Zyklisches und strukturelles Umfeld bleibt herausfordernd.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'
    Foto: Brenntag SE

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 47,88 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -9,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -5,56 %/+51,10 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 45,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,40, was einem Rückgang von -4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
