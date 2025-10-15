JPMorgan senkt Ziel für Brenntag auf 45,40 Euro - 'Underweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 47,88 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -9,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -5,56 %/+51,10 % bedeutet.