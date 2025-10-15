Goldman hebt Ziel für Traton auf 27,20 Euro - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 26,50 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 13,22 Mrd..

TRATON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +2,12 %/+85,33 % bedeutet.