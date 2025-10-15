    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON

    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Ziel für Traton auf 27,20 Euro - 'Neutral'

    • Goldman Sachs hebt Traton-Kursziel auf 27,20 Euro an.
    • MAN-Marke enttäuscht, operative Ergebnisprognose schwach.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", positive Überraschung insgesamt.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe zwar insgesamt positiv überrascht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke MAN aber habe sie deutlich enttäuscht. Damit liegt die Analystin mit ihrer Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (adjusted industrial Ebit) im Gesamtjahr unter der Markterwartung./la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    TRATON

    ISIN:DE000TRAT0N7WKN:TRAT0N

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 26,50 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 13,22 Mrd..

    TRATON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +2,12 %/+85,33 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 27,20 Euro


    dpa-AFX
