ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Traton auf 27,20 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Traton-Kursziel auf 27,20 Euro an.
- MAN-Marke enttäuscht, operative Ergebnisprognose schwach.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", positive Überraschung insgesamt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe zwar insgesamt positiv überrascht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke MAN aber habe sie deutlich enttäuscht. Damit liegt die Analystin mit ihrer Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (adjusted industrial Ebit) im Gesamtjahr unter der Markterwartung./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 26,50 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 13,22 Mrd..
TRATON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +2,12 %/+85,33 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 27,20 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TRATON - TRAT0N - DE000TRAT0N7
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TRATON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!