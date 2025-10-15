    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser IB senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

    • Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
    • Kursziel drastisch von 65 auf 30 Euro gesenkt.
    • Gewinnwarnung untergräbt Anlegervertrauen massiv.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei alarmierend und unterminiere das Anlegervertrauen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Gerresheimer

    -1,88 %
    -26,50 %
    -35,40 %
    -44,52 %
    -66,62 %
    -51,21 %
    -70,72 %
    -58,67 %
    -38,45 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 27,32 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -26,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 941,56 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 46,00Euro was eine Bandbreite von +7,09 %/+69,87 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 30 Euro


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
