ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Volkswagen auf 110 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Negativtrend auf "Buy".
- Leichter Volumenaufschwung trotz operativem Verlust.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen vor Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz negativer Auswirkungen der Marken Porsche, Audi und Bentley dürfte der Autobauer insgesamt von einem leichten Volumenaufschwung profitiert haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte prognostizierte ein negatives operatives Ergebnis, das größtenteils auf die neu ausgerichtete Produktplanung von Porsche zurückzuführen sei./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 90,00 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,55 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -3,20 %/+44,64 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nicht ganz so schwach…
Investing.com – Volkswagen gab Analysten vor Börsenschluss ein Update und erwartet einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze im dritten Quartal um 1 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Umsätze ohne China um 5 % steigen.
Der deutsche Automobilhersteller verzeichnete eine gemischte regionale Entwicklung: Die Umsätze in Europa stiegen um 8,7 %, während sie in China um 7,2 % und in Nordamerika um 9,8 % zurückgingen. Die Kernmarken verzeichneten ein Wachstum von 3,1 %, im Gegensatz zu Rückgängen bei Audi (-2,5 %) und Porsche (-5,7 %).
Die Marktdurchdringung batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) erreichte 11,5 %, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang in Westeuropa stieg seit Jahresbeginn um 17 %, wobei BEVs um 60 % zulegten und 25 % des Auftragsbestands ausmachten. Der BEV-Anteil in Westeuropa liegt bei 23 %.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen leicht positiven regionalen Mix, während der Markenmix negativ, der Modellmix innerhalb der Marken jedoch positiv war. Was die Zölle betrifft, so gilt der US-Zoll von 15 % rückwirkend ab dem 1. August, während der Mexiko-Zoll von 27,5 % bestehen bleibt. Das Management erwartet geringere Auswirkungen der Zölle als die im zweiten Quartal gemeldeten 1,2 Milliarden Euro, wobei die Auswirkungen bis zum Jahresende gedämpfter ausfallen werden. Rückwirkende Rückerstattungen werden im vierten oder ersten Quartal 2026 erwartet.
Die von Volkswagen vorgenommene Goodwill-Wertminderung von Porsche in Höhe von 3 Milliarden Euro wird keine liquiden Mittel haben, während die Abschreibung der Porsche-Produktplanung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro teilweise liquide Mittel einbringt, aber über das dritte Quartal hinausgeht. Die Optimierung des Betriebskapitals zur Reduzierung der Lagerbestände sollte den Netto-Cashflow im Automobilbereich auch ohne größere Fusionen und Übernahmen positiv halten, wobei die Nettoliquidität stabil bleibt.
Von dieser Marge, Du Anfänger:
gar nicht so schlecht wie befürchtet:
Volkswagen Group steigert weltweite Auslieferungen bis Ende September auf 6,6 Millionen Fahrzeuge
https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-group-steigert-weltweite-auslieferungen-bis-ende-september-auf-66-millionen-fahrzeuge-19888