Deutsche Bank senkt Ziel für Volkswagen auf 110 Euro - 'Buy'

Nicht ganz so schwach…





Investing.com – Volkswagen gab Analysten vor Börsenschluss ein Update und erwartet einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze im dritten Quartal um 1 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Umsätze ohne China um 5 % steigen.

Der deutsche Automobilhersteller verzeichnete eine gemischte regionale Entwicklung: Die Umsätze in Europa stiegen um 8,7 %, während sie in China um 7,2 % und in Nordamerika um 9,8 % zurückgingen. Die Kernmarken verzeichneten ein Wachstum von 3,1 %, im Gegensatz zu Rückgängen bei Audi (-2,5 %) und Porsche (-5,7 %).

Die Marktdurchdringung batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) erreichte 11,5 %, was einem Anstieg von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang in Westeuropa stieg seit Jahresbeginn um 17 %, wobei BEVs um 60 % zulegten und 25 % des Auftragsbestands ausmachten. Der BEV-Anteil in Westeuropa liegt bei 23 %.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen leicht positiven regionalen Mix, während der Markenmix negativ, der Modellmix innerhalb der Marken jedoch positiv war. Was die Zölle betrifft, so gilt der US-Zoll von 15 % rückwirkend ab dem 1. August, während der Mexiko-Zoll von 27,5 % bestehen bleibt. Das Management erwartet geringere Auswirkungen der Zölle als die im zweiten Quartal gemeldeten 1,2 Milliarden Euro, wobei die Auswirkungen bis zum Jahresende gedämpfter ausfallen werden. Rückwirkende Rückerstattungen werden im vierten oder ersten Quartal 2026 erwartet.

Die von Volkswagen vorgenommene Goodwill-Wertminderung von Porsche in Höhe von 3 Milliarden Euro wird keine liquiden Mittel haben, während die Abschreibung der Porsche-Produktplanung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro teilweise liquide Mittel einbringt, aber über das dritte Quartal hinausgeht. Die Optimierung des Betriebskapitals zur Reduzierung der Lagerbestände sollte den Netto-Cashflow im Automobilbereich auch ohne größere Fusionen und Übernahmen positiv halten, wobei die Nettoliquidität stabil bleibt.

Das Unternehmen hält an seiner Jahresprognose für einen Netto-Cashflow im Automobilbereich von etwa null und einer Ausschüttungsquote von mindestens 30 % fest, berechnet vor der Goodwill-Wertminderung. Bei einer Ausschüttungsquote von 30 % wird eine Dividende von 4,80 € erwartet.