Deutsche Bank hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1.795 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 82,47 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +8,18 %/+29,26 % bedeutet.