ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Rheinmetall auf 2050 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt auf "Buy" vor Kapitalmarkttag.
- Signifikantes Wachstum in Unternehmen und Lieferkette.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem jährlichen Kapitalmarkttag von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte darlegen, wie das bevorstehende signifikante Wachstum innerhalb des Unternehmens, aber auch in der Lieferkette umgesetzt werden kann, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 1.795 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 82,47 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +8,18 %/+29,26 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 2050 Euro
