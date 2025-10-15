ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 60 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Mercedes auf 60 Euro.
- Einstufung für Mercedes bleibt bei "Hold".
- BMW wird als weniger werthaltig eingestuft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an und stufte BMW auf "Hold" ab./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 52,40 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,42 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +5,18 %/+33,87 % bedeutet.
Kursziel: 60 Euro
