Jefferies hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 60 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 52,40 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,42 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +5,18 %/+33,87 % bedeutet.