    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bewertet Aumovio mit "Underperform".
    • Kursziel für Aumovio liegt bei 30,60 Euro.
    • Margen unter EU-Konkurrenten, Wachstum schwierig.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aumovio SE!
    Long
    31,72€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,03€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 10,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 34,90 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+50,72 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 30,60 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch …