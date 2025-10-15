Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 34,90 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+50,72 % bedeutet.