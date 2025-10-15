ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
- Jefferies bewertet Aumovio mit "Underperform".
- Kursziel für Aumovio liegt bei 30,60 Euro.
- Margen unter EU-Konkurrenten, Wachstum schwierig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 34,90 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+50,72 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30,60 Euro
